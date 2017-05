SPD nach NRW-Schlappe zerstritten: Bundestagsabgeordneter greift Partei-Vize Stegner an | ODD ANDERSEN via Getty Images

Nach dem Wahl-Debakel in Nordrhein-Westfalen herrscht bei der SPD Uneinigkeit. Der Bundestagsabgeordnete Christian Flisek griff bei Twitter den Partei-Vize Ralf Stegner an. Flisek schrieb: "Vielleicht könnte @Ralf_Stegner wenigstens bei der Rede v @MartinSchulz aus dem Bild gehen,wenn er schon nicht seine Verantwortung übernimmt“.

Auch andere SPD-Politiker gaben sich nach dem schlechtesten Ergebnis in der Geschichte des Bundeslandes zerknirscht.

Bei der SPD-Wahlparty. Gut vier Monate vor der Bundestagswahl gilt das auch als Tiefschlag für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Der SPD-Vorsitzende hat die Wahl in Nordrhein-Westfalen als "wirklich krachende Niederlage“ bezeichnet. "Das ist ein schwerer Tag für die SPD. Es ist ein schwerer Tag auch für mich persönlich“, sagte der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten am Sonntag in Berlin. "Wir haben eine wichtige Landtagswahl verloren.“

"Der Boxer SPD hat einen Leberhaken bekommen, aber er steht noch“, sagte SPD-Vize Ralf Stegner.

Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF gewann die CDU die Abstimmung. Die bisherige rot-grüne Landesregierung wurde demnach abgewählt.