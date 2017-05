Cara Delevingne postet unterhaltsame Fotostrecke auf Instagram

Cara Delevingne (24, "Margos Spuren") hat sich in ihrer Freizeit in einen Park begeben und dort herumgealbert. Das britische Multitalent postete gleich eine ganze Bilderstrecke von sich auf Instagram. Darauf zu sehen: Das 1,73 Meter große Model, wie es bis zum Bauch in einem Loch am Fuße eines Baumstamms feststeckt. Die Arme reckt sie hilfesuchend von sich.

"Mit so etwas verbringe ich gerne meine Freizeit", schrieb sie zu dem Bild. Auf den weiteren vier Schnappschüssen ist sie mal ohne Mütze, mal mit einem Hund zu sehen. Auf dem letzten Foto scheint es so, als ob der Hund sie gleich anspringen würde. Cara macht dabei ein erschrockenes Gesicht.

