Priyanka Chopra benutzt Eier und Bier als Haarkur

Es muss nicht das teuerste Pflegeprodukt für die Haare sein, wenn es auch günstig und mit einfachen Hausmittelchen geht. Das hat sich vermutlich auch "Baywatch"-Schauspielerin Priyanka Chopra (34, "Quantico") gedacht. Sie benutzt für eine Haarkur nämlich tatsächlich Eier und Bier. Das verriet die indische Schönheit der "Glamour". Auf die Frage, wie es die Schauspielerin schafft, dass ihre Haare immer so schön glänzen, antwortete Chopra: "Ich habe tolle Gene. Ölmassagen wirken an der Kopfhaut Wunder - das ist typisch indisch. Und seltsamerweise sind Bier und Eier unglaubliche Haarkuren."

Der Geruch bei der speziellen Haar-Prozedur sei natürlich nicht ohne. "Es riecht wie jemand, der am Samstag um vier Uhr in der Früh nach einer Bar nach Hause kommt und sich dann erst einmal ein Frühstück macht", so Chopra. Der Trick sei allerdings, sich die Bier-Eier-Haarkur danach nicht nur einfach mit Wasser, sondern nochmal mit Shampoo auszuspülen. Danach wären die Haare nicht nur leichter zu kämmen - sie riechen auch gut.

