Die CDU liegt in ersten Prognosen zur Landtagswahl in NRW vorne

Die Partei von Spitzenkandidat Armin Laschet erhielt demnach 34 Prozent der Stimmen

Laut erster Prognosen von infratest geht die CDU aus der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen als Sieger hervor. Die regierende SPD unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft liegt vier Prozentpunkte hinter der CDU von Armin Laschet.

So ergaben die Befragungen vor den Wahllokalen, dass die CDU bei rund 34,5 Prozent liegt und damit vor der SPD, die auf rund 30,5 Prozent der Stimmen kommt.

Die Exit-Polls sehen die FDP zwischen 12 Prozent, die Grünen landen bei 6 Prozent. Die AfD liegt bei rund 7,5 Prozent.

Die Linke muss noch um den Einzug in das Landesparlament zittern, sie kommt auf rund 5 Prozent. Die Piraten werden nicht erneut in den Landtag einziehen, sie scheitern deutlich an der 5-Prozent-Hürde.

Sollte sich die Prognose bestätigen, wäre das eine herbe schlappe für die regierende SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Für die CDU könnte es dagegen sogar zur schwarz-gelben Wunschregierung reichen.