Nordrhein-Westfalen wählt am 14. Mai einen neuen Landtag

Erste Hochrechnungen werden für 18 Uhr erwartet - auch im Live-Stream

Das Video zeigt, wie ihr Das Erste im Internet sehen könnt

NRW-Wahl im Live-Stream: Die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl steht an. 13,1 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen können am 14. Mai ihre Stimme abgeben.

Sie wählen damit das größte Parlament in einem deutschen Bundesland. Mindestens 181 Abgeordnete entscheiden dann die kommenden fünf Jahre über die Geschicke von NRW. 31 Landeslisten stehen zur Wahl - 14 mehr als noch vor fünf Jahren.

In den Umfragen verschiedener Institute hat die rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) vor der Wahl keine Mehrheit bei den Stimmberechtigten: So schwankt die Zustimmung für die SPD zwischen 34 bis 37 Prozent, die CDU auf 27 bis 34 Prozent. Die FDP landet bei 7 bis 12 Prozent.

Die Grünen kommen durchgängig auf 6 Prozent, die AfD auf 7 bis 11 Prozent und die Linke auf 5 bis 8 Prozent. Damit könnten sechs Parteien den Sprung in den Landtag schaffen.

Die Wahl in Schleswig-Holstein online sehen - so geht's

Verschiedene Sender präsentieren am Sonntag nach Wahlschluss um 18 Uhr wieder die aktuellen Hochrechnungen der verschiedenen Institute. Politiker, Experten und Journalisten werden die Zahlen dann analysieren.

Die meisten Sendungen zur Wahl in NRW beginnen um 17.45 Uhr im Fernsehen und in den kostenlosen Live-Streams der Sender.

Zur "Landtagswahl Nordrhein-Westfalen" begrüßt das Erste die Zuschauer. Die Informationssendung dauert rund eine Stunde.

► Das Erste im Live-Stream sehen - hier geht's

Bis 19.30 Uhr blickt das ZDF auf die Landtagswahl in Köln. Unterbrochen wird die Sondersendung um 19 Uhr von den "heute"-Nachrichten.

► ZDF im Stream

Der Regionalsender Westdeutscher Rundfunk beginnt seine Wahlberichterstattung am Sonntag um 17.45 Uhr. "Landtagswahl 2017 - Entscheidung in NRW" moderieren Sabine Scholt und Henrik Hübschen bis 22.45 Uhr. Die Sendung wird von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr für "Aktuelle Stunde" sowie um 20 Uhr für die Nachrichten unterbrochen.

► Hier geht es zum WDR-Live-Stream

So berichten die Nachrichtensender über die Wahl

Die Nachrichtensender beschäftigen sich am Sonntag ebenfalls mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Im Fernsehen und in ihrem jeweiligen kostenlosen Live-Stream:

► Phoenix im Live-Stream sehen - hier geht's

► n-tv im Live-Stream sehen - hier geht's

► N24 im Live-Stream sehen - hier geht's

Auch auf HuffPost:

Wie ihr die Nachrichtensender im Live-Stream sehen könnt

CDU wirbt mit umstrittenem Wahlplakat in NRW - den treffendsten Kommentar dazu hat Erika Steinbach

Mit dpa-Material.