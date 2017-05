Neffe der Designerin Carolina Herrera ermordet

Schreckliche Nachrichten für die Modedesignerin Carolina Herrera (78)! Wie unter anderem das US-Portal "TMZ" meldet, wurde ihr 34-jähriger Neffe Reinaldo in Caracas ermordet. Seine Leiche wurde in einem Truck entdeckt, nachdem offenbar eine Entführung komplett aus dem Ruder lief. Bereits am Donnerstag wurde er gemeinsam mit einem Geschäftspartner auf einem Restaurant in der venezolanischen Hauptstadt entführt und als Geisel genommen.

Behördenangaben zufolge sei zwar Lösegeld geflossen, die Kidnapper brachten die beiden Männer jedoch dennoch um und hinterließen ihre Leichen an einem Highway außerhalb der Stadt. Seine Tante Carolina ist eine der angesehensten Designerinnen der Welt. Die gebürtige Venezolanerin lebt in New York. Sie gilt als die Modezarin der First Ladys und stattete bereits Laura Bush, Michelle Obama und Melania Trump aus. Auch Jackie Onassis zählte zu ihrer Kundschaft.

