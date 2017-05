Victoria Beckham zeigt sich in sexy Jumpsuit

Stil-Ikone Victoria Beckham (43, "Learning to Fly") weiß, wie sie sich in Szene setzt. Das bewies sie wieder einmal bei einem Event in New York. Dort erschien sie in einem dunkelblauen Jumpsuit mit sexy Rückenausschnitt. Der Cut-out reichte bis vor zu den Rippen. Ansonsten war ihr Outfit von vorne gesehen recht schlicht gehalten. Drehte sie sich allerdings um, galt das Motto: "Ein schöner Rücken kann auch entzücken."

Victorias Overall war extrem langärmelig und hatte ausgestellte Beine. Deswegen waren weder ihre High Heels noch ihr Armschmuck zu sehen. Ein silberner Ring und die dazu passenden langen Ohrringe, waren dafür echte Eye-Catcher und peppten den Look auf. Die dunklen Haare hatte sie hochgesteckt. Beim Make-up hielt es die ehemalige Spice-Girls-Sängerin schlicht: schwarzer Kayal, Mascara, nudefarbener Lippenstift und Rouge in Zart-Apricot - fertig!

