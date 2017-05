Krimi-Tipps am Sonntag: "Polizeiruf"

20:15 Uhr, Das Erste: Polizeiruf 110: Muttertag

Spät nachts werden Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) ins deutsch-polnische Kommissariat in Swiecko gerufen. Eine männliche Leiche wurde in der Nähe von Szczecin in einem bizarren Wald gefunden. Zeugen geben an, ein Auto mit deutschem Kennzeichen am Tatort gesehen zu haben. Der Tote ist der 45-jährige Janusz Kubiak, der Frau und zwei kleine Kinder hinterlässt. Kubiak wurde offenbar erpresst und soll darüber hinaus ein enges Verhältnis zu Sabrina Uhl (Jennifer Krannich) gehabt haben, einer jungen Frau aus dem nahe gelegenen Wüsterow auf deutscher Seite.

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kommissar und das Meer: Allein im finsteren Wald

Der Student Peter Holmgren ist tot. Mit sieben Kommilitonen konkurrierte er um einen Platz auf einem Forschungsschiff. Ist der Wettstreit eskaliert? Kommissar Anders (Walter Sittler) ermittelt. Die überraschende Erkenntnis: Holmgren war als Jahrgangsbester durch die Prüfung gefallen. Steckt Mitstudent Albin Sundergart (Måns Ask) dahinter, der nun einen Platz auf dem Schiff erhält? Dann kommt die Meeresbiologin Anna Norum verletzt ins Krankenhaus. Sie behauptet, von einem Auto angefahren worden zu sein, was sich jedoch als Lüge herausstellt.

21:45 Uhr, ZDFneo: Die Tote ohne Alibi

Die Frauenleiche auf der Toilette eines angesagten Münchner Clubs scheint auf den ersten Blick keine großen Rätsel aufzugeben. Zeugen können bestätigen, dass das Callgirl mit einem Möchtegern-Paparazzo auf der Damentoilette verschwand. Nur Hauptkommissar Lukas Laim (Maximilian Simonischek) und sein Assistent Tim Berners (Kostja Ullmann) sind skeptisch. Als die beiden Ermittler in der Kundendatei der Edelprostituierten auf die Topmanager eines Pharmakonzerns stoßen, wird aus dem Sexualdelikt plötzlich ein brisanter Fall von Wirtschaftskriminalität, der auch Laim selbst in Schwierigkeiten bringt.