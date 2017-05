Frau wird in Wohnung angeschossen - Täter auf der Flucht

Am Sonntagmorgen ist es in der Steglitzer Straße in Hamburg zu einer Schießerei gekommen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde eine Frau in einer Wohnung angeschossen, es sollen mehrere Schüsse gefallen sein.

Die Frau konnte auf die Straße flüchten und von wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das MEK rückte an und sperrte den Tatort weiträumig ab. Die Beamten stürmten in die Wohnung, doch der Täter ist flüchtig.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

