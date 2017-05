Formel 1 im Live-Stream: Grand Prix von Spanien online sehen, so geht's

Der Große Preis von Spanien beginnt am Sonntag um 14 Uhr in Barcelona

Im Video erklären wir euch, wie ihr die Formel 1 online sehen könnt

Formel 1 im Live-Stream sehen - das gilt auch für den Grand Prix von Spanien: Der Circuit de Catalunya ist eine beliebte Trainingsstrecke der Teams. Wetter, Sicherheit und Boxenanlagen locken die Piloten im Winter an.

Deshalb würden die Fahrer die Strecke gut kennen, wie die Seite "Motorsport Total" berichtet. Mitte Mai wird es nun ernst: Die Piloten müssen zeigen, was das Training geholfen hat.

Zudem hat der Preis von Russland Ende April gezeigt, wie spannend die Saison werden könnte. Valtteri Bottas hatte seinen Silberpfeil unter Kontrolle gebracht und sich so als neuer Sieger in der Formel 1 vorgestellt. Zur selben Zeit strauchelte der Dreifach-Champion Lewis Hamilton.

Der Ferrari-Pilot Sebastian Vettel konnte seine Pole-Positionen zwar nicht in einen Sieg verwandeln, geht aber nach dem zweiten Platz nun mit 13 Punkten Vorsprung in Barcelona an den Start.

Grand Prix in Barcelona im Live-Stream sehen, so geht's

Das Rennen um den Großen Preis von Spanien beginnt am Sonntag um 14 Uhr. Zwei Sender übertragen den Wettbewerb auf dem Circuit de Catalunya.

RTL startet den Countdown zum Start um 13 Uhr und überträgt im Anschluss das Rennen. Der Free-TV-Sender bietet seine Übertragung im Live-Stream, den Interessierte zum Beispiel auf dem Portal "TVnow" finden:

→ RTL im Live-Stream (nur mit Abo)

Zudem ist auch der Pay-Anbieter Sky in Spanien vor Ort und berichtet ab 13 Uhr den Grand Prix. Auf dem Portal Sky Go können Abonnenten das Rennen im Live-Stream sehen - und zwar wie im TV aus verschiedenen Perspektiven:

→ Formel 1 in den Sky-Übertragungen online sehen - hier geht's

Mit dpa-Material.

Auch auf HuffPost: