Eigentlich geht es beim ESC um Musik - aber zum Schluss reden alle über einen nackten Po

Flitzer crasht ESC-Finalshow während des Votings

Beim Eurovision Song Contest 2017 schien tatsächlich für alle Zuschauer etwas dabei gewesen zu sein.

Zu Beginn freuten sich die einen, dass Sängerin Helene Fischer auf der ESC-Show auf der Reeperbahn sang und schlugen vor, sie doch gleich zum ESC zu schicken.

Die anderen freuten sich, dass ihr Gesang bald vorbei war.

Und wer mit Musik nichts am Hut hatte, freute sich gegen Ende der Show über einen nacken Po. Ein junger Mann, offenbar Australier, hatte während des Songs der Vorjahreressiegerin Rusiana blank gezogen. "Der Höhepunkt des ESC", wie eine Userin fand.

Höhepunkt des ESC war definitiv der Flitzer ... Made my evening #ESC2107 #Eurovision

Einige User bedauerten nur, nicht für den Herren mit dem wohlgeformten Hinterteil stimmen zu dürfen.

12 points go to the naked butt #esc #ESC2017 #moonie

— TV-Zwitscherer (@TV_Zwitscherer) 13. Mai 2017