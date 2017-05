Annemarie und Wayne Carpendale: "Zu viel Beziehung braucht keine Show"

Eine neue Sat.1-Show für Annemarie (39) und Wayne Carpendale (40, "Lebe dein Leben"): Ab Sonntag, 14. Mai, stehen die beiden um 20:15 Uhr für "It's Showtime! Das Battle der Besten" auf der Bühne. In der Jury: Michelle Hunziker (40), Michael Bully Herbig (49) und Sasha (45). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten Annemarie und Wayne, was ihnen besonders gefallen hat und warum es einmal pro Staffel eine sprachlose Nacht gibt.

Was unterscheidet "It's Showtime! Das Battle der Besten" von anderen Casting-Shows?

Sehen Sie hier den Film "Lebe dein Leben" mit Wayne und Howard Carpendale

Annemarie Carpendale: Wir haben tatsächlich nur Weltstars, kein Bashing und dazu die coolste Jury, die man sich vorstellen kann.

Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha sitzen in der Jury: Wer wird sich als Chef-Juror herauskristallisieren?

Annemarie Carpendale: Jeder hat da so seinen Bereich: Bully ist der Lustigste, Sasha der Knuffigste und Michelle die Schlauste und Schönste und natürlich als Frau, die eigentliche Chefin. Ist eh klar (lacht).

Wayne Carpendale: Sagen wir mal, sie liefern sich, ähnlich wie unsere Künstler, ein ziemlich hartes Battle. Ist auch kein Wunder, denn die Drei sind ja Personality pur und geben alles, was für uns immer sehr unterhaltsam ist.

Welcher Juror hat sie am meisten zum Schmunzeln gebracht?

Annemarie Carpendale: Wenn Bully nur den Mund aufmacht, muss ich eigentlich schon lachen...

Wayne Carpendale: Die Drei sind ja für sich schon komisch, gemeinsam sind sie unschlagbar.

Welcher Kandidat hat Sie persönlich am meisten beeindruckt?

Annemarie Carpendale: Rémi Martin, der in Sendung vier zu sehen sein wird. Der hat nicht nur ein mega Sixpack, sondern bringt einen bei seiner Performance an der Poledance-Stange auch einfach um den Verstand...

Wayne Carpendale: Ja, ja! Man merkt, meiner Frau geht es vor allem um die künstlerischen Werte. Für mich waren es ganz klar die beiden Vietnamesen Co und Nghiep aus der ersten Show. Während der eine auf dem Kopf des anderen einen Kopfstand macht, laufen die beiden über die Bühne. Vorwärts, seitwärts, Treppe auf, Treppe ab... Es gibt Tage, da schaff ich das nicht mal alleine, ohne zu stolpern.

Wie ist es, gemeinsam mit dem Ehepartner eine Show zu moderieren? Können Sie Berufliches und Privates trennen oder lassen Sie bewusst ihre Liebe zueinander in die Arbeit einfließen?

Annemarie Carpendale: Uff, so ganz kann und will man das natürlich nicht verhindern, aber zu viel Beziehung braucht keine Show. Also reißt man sich auch mal zusammen und versucht Dinge sachlicher anzugehen als Zuhause - manchmal klappt es, manchmal nicht.

Wayne Carpendale: Ein Mal pro Staffel gibt's eine Nacht, in der reden wir nicht miteinander. Aber ansonsten klappt das ganz gut. Und immerhin: So hab ich wenigstens ein bisschen mehr Zeit mit meiner Frau.