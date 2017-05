Nicole Scherzinger soll als Jury-Mitglied ersetzt werden

Keine guten Nachrichten für Nicole Scherzinger (38, "Killer Love"). Die hübsche Brünette, die seit etlichen Staffeln bei der britischen Version der Castingshow "The X Factor" Jurymitglied ist, soll nun ersetzt werden. Das berichtet die Website "mirror.co.uk". Ersetzt werden soll sie durch keine geringere als Pop-Diva Mariah Carey (47, "We Belong Together").

Nicole sei die einzige, die für den Vertrag der neuen Staffel noch nicht zugesagt habe, so die Website. Grund sei ein Filmangebot. Musik- und Filmproduzent Simon Cowell (57), Talent Manager Louis Walsh (64) und Sharon Osbourne (64), Frau von Sänger Ozzy Osbourne (68), seien bereits definitiv wieder dabei. Carey, die als Gast-Jurorin bereits bei "American Idol" in den USA zu sehen war, soll auf den Job "ganz scharf" sein, hieße es.

