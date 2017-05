Von der Leyen verbietet das Gesangbuch der Bundeswehr - es enthält ein Lied, das auch Heino gesungen hatte

Verteidigungsministerin von der Leyen hat das Liederbuch "Kameraden singt!" in der Bundeswehr verboten

Sie will damit weiter gegen rechte Gesinnung unter Bundeswehrsoldaten vorgehen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat in der Bundeswehr das Liederbuch "Kameraden singt!" verboten.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP will sie damit weiter rechtes Gedankengut in der Bundeswehr zurückdrängen.

Singen war bislang in der Bundeswehr ausdrücklich erlaubt. In den Regeln zur Traditionspflege steht: "Das Singen in der Truppe ist ein alter Brauch, der bewahrt werden soll. Das Liedgut ist im Liederbuch der Bundeswehr zusammengestellt."

Die aktuelle Ausgabe des Buchs wurde 1991 mit 119 Liedern vom Verteidigungsministerium herausgegeben.

Darin stehen Lieder wie "Schwarzbraun ist die Haselnuss", das bereits Schlagersänger Heino in Verlegenheit gebracht hatte. 2014 wurde kritisiert, dass man ihm mit seiner Version des Liedes eine rechte Gesinnung nachsagen könnte.

"Schwarzbraun ist die Haselnuss" ist ein Soldatenlied aus dem 19. Jahrhundert

Das Lied ist ursprünglich ein Soldatenlied aus dem 19. Jahrhundert und wurde von zahlreichen deutschsprachigen Armeen gesungen - auch von der Deutschen Wehrmacht und vom Österreichischen Bundesheer.

Im Refrain heißt es: " Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich, ja ich, schwarzbraun muss mein Mädel sein gerade so wie ich."

"Im Rahmen des kritischen und sensiblen Umgangs mit den Inhalten wurde erkannt, dass einige Textpassagen nicht mehr unserem Werteverständnis entsprechen“, sagte ein Ministeriumssprecher den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

In dem Buch finden sich weitere Kompositionen und Texte von NS-Ideologen

Neben "Schwarzbraun ist die Haselnuss" stehen "Kameraden singt!", das "Panzerlied" oder "Das Westerwaldlied" in der Kritik. Während der NS-Zeit wurden sie als Ausdruck nationalsozialistischer Überhöhung missbraucht. In dem Buch finden sich auch noch weitere Kompositionen und Texte von NS-Ideologen.

Jetzt soll es eine neue Form des Liederbuchs geben. "Alle derzeitig im Liederbuch erfassten Lieder werden unter Einbindung des Zentrums für Innere Führung und des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr erneut kritisch und auch sensibel betrachtet", sagte der Ministeriumssprecher.