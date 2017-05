TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste: Eurovision Song Contest 2017: Countdown für Kiew, Musikwettbewerb

Moderatorin Barbara Schöneberger begrüßt live auf der Hamburger Reeperbahn u. a. Schlager-Star Helene Fischer, ESC-Gewinnerin Nicole, Sängerin Joy Denalane, die Kelly Family, die schwedische Band Mando Diao und den Sänger Wincent Weiss. Levina, die deutsche ESC-Teilnehmerin, wird nicht nur im Finale zu sehen sein. In Live-Schalten aus der ukrainischen Hauptstadt wird sie erzählen, wie sie den spannenden Contest erlebt.

21:00 Uhr, Das Erste: Eurovision Song Contest 2017 Finale aus Kiew, Musikwettbewerb

Das Finale des Eurovision Song Contest 2017 geht dieses Mal - in der 62. Ausgabe - in der ukrainischen Hauptstadt Kiew über die Bühne. Deutschland ist bei der größten Live-Musikshow der Welt als Finalteilnehmer gesetzt. Moderiert wird die Show erstmals von drei Männern: Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk und Timur Miroshnychenko. Deutscher Kommentator ist Peter Urban. Auf der Bühne vertreten wird Deutschland von Levina mit dem Song "Perfect Life". Souverän gewann die 25-Jährige den deutschen ESC-Vorentscheid.

20:15 Uhr, ProSieben: Zu scharf, um wahr zu sein, Komödie

Der Mittzwanziger Kirk (Jay Baruchel) arbeitet an der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Sein eintöniges Leben wandelt sich schlagartig, als er Molly (Alice Eve) trifft. Die atemberaubende Event-Managerin, deren verloren gegangenes Handy er findet, lädt ihn als Dankeschön zum Abendessen ein und verliebt sich ausgerechnet in ihn. Kirks Freunde warnen ihn, sie sei nicht seine Kragenweite, doch er versucht sein Glück beim Schopf zu packen.

20:15 Uhr, Sat.1: Hotel Transsilvanien, Gruseltrickspaß

Das "Hotel Transsilvanien" ist neben seiner geliebten Tochter Mavis Draculas größter Schatz. Schließlich können sich hier alle Arten von Monstern ungestört austoben. Als sich der Rucksacktourist Jonathan auf das Schloss verirrt, bricht Panik unter den Gästen aus - schließlich ist er ein Mensch! Zu allem Überfluss verliebt sich Mavis in den vorwitzigen Bengel und will mit ihm durchbrennen.

20:15 Uhr, VOX: Deep Impact, Katastrophenfilm

Ein Komet rast direkt auf die Erde zu und könnte mit seinem Einschlag die gesamte Menschheit auslöschen. Die Regierung versucht alles, um die Katastrophe zu verhindern. Ein Team der besten Astronauten macht sich auf den Weg ins All, um den Kometen zu zerstören, während auf der Erde die Vorbereitungen für den Ernstfall beginnen.