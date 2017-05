Trump setzt einen höchst mysteriösen Tweet ab - und erntet Spott

US-Präsident Donald Trump, so sehen es englischsprachige Medien, hat an diesem Samstag seinen bislang mysteriösesten Tweet abgesetzt. Das will etwas heißen bei diesem Mann.

Spötter würden vielleicht sagen, es war sogar der sinnvollste Tweet, den der berüchtigte Präsident je abschickte.

Trump schrieb: "We". Also "Wir".

Die offensichtliche Twitter-Pann ist inzwischen gelöscht. Aber der Screenshot davon verbreitet sich. Und die User jubeln. So viel Steilvorlage zum Frotzeln war selten.

Mancher argwöhnt, ein Mitarbeiter habe Trump endlich das Handy entrissen, damit er nicht wieder eine seiner unsäglichen Botschaften absetzen könnte.

Autor Jules Suzdaltsev frotzelt: "WIIIIR! Endlich ein Tweet, der hält, was er verspricht!"

Autor David Mack witzelt, der Tweet des Präsidenten spreche ja wohl für sich.

Andere komplettierten den Satz mit allerlei Sprüchen. "We are familiy"

"Wir würden es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie die Güte hätten, zurückzutreten und in aller Stille verschwinden würden, zusammen mit Ihren Günstlingen", bemerkt Sally boshaft. Der Tweet ist eine Anspielung darauf, dass Trumps Familie ihre Position in schamloser Weise wirtschaftlich ausnutzt.

@BuzzFeed WE THE PEOPLE would greatly appreciate it if you would do us the courtesy to resign and leave quietly, taking your minions with you.

— SallyB (@Sally33755) 13. Mai 2017