Sylvester Stallone und Jackie Chan planen Action-Thriller

Sowohl Sylvester Stallone (70, "Creed") als auch Jackie Chan (63, "Shanghai Knights") sind aus dem Film-Business nicht wegzudenken und gelten als absolute Superstars des Action-Genres. Umso mehr verwundert es, dass die beiden Schauspieler bislang noch nie gemeinsam vor der Kamera standen. Das soll sich jetzt allerdings ändern. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, werden Stallone und Chan gemeinsam im Action-Thriller "Ex-Baghdad" zu sehen sein.

Der Film soll von "Need for Speed"-Regisseur Scott Waugh gedreht werden und ein Budget von stolzen 80 Millionen Doller verschlingen. Jackie Chan verkörpert darin einen chinesischen Sicherheitsunternehmer, der Arbeiter in einer Öl-Fabrik im irakischen Mossul in Sicherheit bringen will. Sylvester Stallone verkörpert einen Marineoffizier, der ihn dabei unterstützt. Ein Starttermin für den Film steht bislang noch nicht fest.

