Will Ferrell hält bewegende Rede vor Studenten

"Meine Angst vor dem Versagen kann nie so schlimm sein, wie die Angst davor, etwas nie versucht zu haben."

Comedian Will Ferrell (49, "Daddy's Home: Ein Vater zu viel") hat Studenten geraten, auch einmal etwas zu wagen. Das sagte er bei einer Rede vor Universitätsabsolventen und deren Familien an der University of Southern California. Ferrell hatte dort einen Ehrendoktortitel bekommen. Das berichtete unter anderem die "New York Post".

