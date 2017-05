Diese Videos aus New York dürften US-Pressesprecher Sean Spicer zur Weißglut bringen

Sie getraut sich viel - und legt sich erneut mit den ganz Mächtigen im Land an: Die US-Schauspielerin Melissa McCarthy imitiert jeweils für die Kult-Comedy-Show "Saturday Night Life" Sean Spicer. Der ist Pressesprecher von Donald Trump.

Jetzt kurvt McCarthy gar als Spicer verkleidet durch New York:

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sie auf einem mit Rädern ausstaffierten Rednerpult steht. Mit dem Gefährt fährt sie zwischen den Autos in New York und gestikuliert wild:

Sogar Spicers Stirnglatze hat sie gekonnt imitiert, wie etwa dieses Foto zeigt:

McCarty will so für die nächste Folge von "Saturday Night Life" Werbung machen. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein für die öffentlichkeitswirksame Aktion. Sean Spicer und sein Arbeitgeber Donald Trump stehen unter Beschuss, seit Trump den FBI-Direktor James Comey gefeuert hat.

Zum ersten Mal trat McCarthy diesen Februar als Sean Spicer auf. Und überraschte das TV-Publikum immer wieder als Trumps Pressesprecher.

Die Schauspielerin wirft sich einen übergroßen grauen Anzug über, trägt Schlips und Perücke mit hoher Stirn und imitiert gekonnt Spicers wütenden Gesichtsausdruck, wenn er wieder einmal vor Journalisten sprechen und ihre bohrenden Fragen beantworten muss:

Das erzürnt offenbar Donald Trump. Wie das Nachrichtenmagazin "Politico" schreibt, ärgere sich der US-Präsident insbesondere darüber, dass Spicer von einer Frau statt von einem Mann gespielt wird.

Dabei schreckte McCarthy nicht einmal davor zurück, den von ihr gespielten Spicer in ein Osterhasenkostüm zu stecken: