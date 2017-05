Pentatonix vorerst nur noch zu viert

Eine der bekanntesten A-capella-Formationen der Welt verliert ein wichtiges Mitglied. Wie Pentatonix ("PTX") in einem Video auf ihrem offiziellen Facebook-Account mitteilten, wird Sänger Avi Kaplan ab sofort nicht mehr mit dabei sein. In dem Statement sagte Kaplan, dass er nicht immer mit der "schnellen Pace der Band" mithalten konnte. Er vermisse seine Freunde und seine Familie und könne nicht einfach in die Natur abhauen, wenn ihn seine Gefühle übermannen würden oder er einfach Zeit für sich selbst brauche.

Der Bass-Sänger war Gründungsmitglied der Band und gewann mit Pentatonix unter anderem drei Grammys. Ob er ersetzt wird, ist bislang noch nicht bekannt. Bleiben Pentatonix in Zukunft nur noch zu viert, könnte auch eine Namensänderung von Nöten sein: Pentatonix leitet sich vom alt-griechischen Wort für die Zahl Fünf, Penta, ab. Die Alternative wäre Tetratonix mit vier Mitgliedern.