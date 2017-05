Katie Holmes und Jamie Foxx: Romantik-Trip nach Paris

Neues Öl ins Feuer der Gerüchteküche: Schauspielerin Katie Holmes (38) und Oscar-Gewinner Jamie Foxx (49, "Ray") sollen ein paar romantische Tage in der Stadt der Liebe verbracht haben. Besonders überraschend dabei: Holmes' Ex-Mann (2006-2012), Tom Cruise (54), war zu selben Zeit für "Mission Impossible"-Dreharbeiten ebenfalls in Paris.

Wie "People.com" weiter meldet, kam Katie Holmes am Sonntag in der französischen Hauptstadt an. Jamie Foxx, der aktuell dort "Robin Hood" dreht, soll sie in einem Hotel getroffen haben. Auch soll sie ihn in Luc Bessons Filmstudio Cité du Cinemas bei der Arbeit besucht haben. Weiter heißt es, die beiden seien am Dienstag zusammen zurück in die USA geflogen sein.

Das geheimnisvollste Paar Hollywoods wird inzwischen schon seit dem Jahr 2013 miteinander in Verbindung gebracht. Bestätigt haben die beiden eine Beziehung bislang nicht.