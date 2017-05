"Ich kann auf Sie scheißen!": Streit zwischen "Let's Dance"-Kandidat Faisal Kawusi und Chef-Juror Llambi eskaliert

Faisal Kawusi ist eigentlich dafür bekannt, ein lockerer Typ zu sein. Immerhin arbeitet der Kölner als Komiker. Umso verwunderlicher allerdings, dass er bei der achten Folge der RTL-Tanzshow "Let's Dance" am Samstagabend die Fassung verloren hat.

"Kein Problem, Herr Llambi, solange ich das Publikum habe, kann ich auf Sie scheißen!" - so reagierte der Komiker am Freitagabend auf die Kritik des Chef-Jurors Joachim Llambi. Ganz schön ruppige Worte in einer Fernsehshow. Doch was steckt dahinter?

In der achten Live-Show von "Let's Dance" tanzte Faisal mit seiner Tanzpartnerin Oana einen langsamen Walzer. Faisal gab alles und kam gehörig ins Schwitzen. Die Zuschauer feierten den in Grün gekleideten Bären - obwohl er völlig aus dem Takt tanzte. Dem Publikum war das egal, Juror Llambi aber erwartungsgemäß nicht.

Faisal allerdings schien die Kritik des ehemaligen professionellen Turniertänzers an seinem Allerwertesten vorbeizugehen: "Sie hatten Ihre Show", unterbricht Faisal Llambi und nuschelt etwas wie: "Sie sehen mit dem Sakko aus, wie'n 16-Jähriger, der gern Sex hätte." Das will der Juror allerdings nicht auf sich sitzen lasen und er kontert in Anspielung auf Faisals Figur: "Grün macht auch nicht schlank."

Twitter-Nutzer haben Verständnis für Faisal

Auf Twitter verurteilen viele Zuschauer Llambis Body-Shaming. Eine Userin schreibt: "Llambi ist so armselig. Nachtreten in Form von Figurkritik ist sowas von 2. Klasse Grundschule. Faisal hat Recht."

#letsdance Llambi ist so armselig. Nachtreten in Form von Figurkritik ist sowas von 2. Klasse Grundschule. #Faisal hat Recht. Scheiß auf den — Bimba's World (@bimbas_world) 12. Mai 2017

Und auch eine andere zeigt Verständnis für Faisals Reaktion: "Ich kann verstehen, dass Faisal ausfallend geworden ist. Klar ist es seine Schuld, aber Frustration ist menschlich."

Ich kann verstehen, dass Faisal ausfallend geworden ist. Klar ist seine schuld, aber Frustration ist menschlich. #Faisal #letsdance — Katharina (@Kathi__97) 12. Mai 2017

Dennoch stößt auch die Wortwahl des Komikers auf Kritik: "Ich mag Faisal , aber der Spruch...nicht so super."

Ich mag #Faisal , aber der Spruch ... nicht so super 😒 #letsdance — pijaykay (@pijaykay) 12. Mai 2017

Am Ende war es jedenfalls nicht Faisal, der aus der Show flog, sondern Maximilian Arland.

