Hat Sarah Lombardi einen neuen TV-Job?

Bereits seit einigen Tagen gab es Andeutungen auf dem Facebook-Profil von Sarah Lombardi (24, "Heartbeat"), jetzt scheinen sich die Gerüchte zu verdichten: Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, hat Sarah einen neuen Job im Fernsehen an Land gezogen. Dem Bericht zufolge soll sie für die neue Staffel der Castingshow "Curvy Supermodel" bei RTL II vor der Kamera stehen. Doch angeblich nicht als Jury-Mitglied, sondern als Moderatorin einer Art "Backstage-Sendung", in der sie Teilnehmerinnen vorstellt und deren Entwicklung verfolgt.

Bereits in einigen Facebook-Einträgen verriet sie, dass es bald Neuigkeiten von ihr geben werde. So postete sie zum Beispiel vor drei Tagen, dass es für sie nach München gehe: "Ich freue mich sehr darauf, darf leider noch nicht zu viel verraten." Mit "Curvy Supermodel" brachte RTL II einen TV-Modelwettbewerb für Frauen mit Rundungen an den Start. In der zweiten Staffel darf der Model-Nachwuchs sein Können vor Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Peyman Amin und Carlo Castro als Juroren beweisen.

Hier gibt es den Song "Heartbeat" von Sarah Lombardi