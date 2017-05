"Victoria's Secret"-Engel Adriana Lima hat einen neuen Job

"Victoria's Secret"-Engel Adriana Lima (35) hat einen neuen Job. Das Model soll künftig in der TV-Castingshow "American Beauty Star" zu sehen sein. Das berichtet die "New York Post". In der Show des US-Medienunternehmens "A+E Networks" sollen verschiedene Stylisten gegeneinander antreten und den perfekten Look für den roten Teppich kreieren. Neben Lima werden auch Sir John, der Make-up-Artist von Beyoncé (35), und "Vogue"-Beauty-Director Sarah Brown dabei sein. Sir John wird als Mentor fungieren, Brown als Jury-Mitglied.

Ob Adriana Lima mit der TV-Show Heidi Klum (43) Konkurrenz machen wird? Deren ähnlich konzipierte TV-Show "Project Runway" ist in den USA sehr erfolgreich. Lima scheint der neue Job zumindest auf neue Gedanken zu bringen. Denn privat lief es für das Model zuletzt alles andere als gut. Die Brasilianerin und der US-Football-Profi Julian Edelman (30) haben sich vor wenigen Tagen getrennt.

Sie wollen so duften wie Model Adriana Lima? Bestellen Sie hier das Bodyspray "Victoria's Secret VS Fantasies Mango Temptation"