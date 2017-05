Ex-Mitarbeiter packen aus: Donald Trump hat auch ihre Gespräche aufgezeichnet

Irgendwie scheint US-Präsident Donald Trump vom Abhören besessen zu sein. Zunächst war der - bisher nicht erwiesene - Vorwurf, sein Vorgänger Barack Obama habe den Trump Tower verwanzen lassen - und jetzt die Drohung an Ex-FBI-Chef James Comey, in der er andeutete, vertrauliche Gespräche aufgezeichnet zu haben.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 May 2017