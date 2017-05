Polit-Showdown in den USA: Das sind die wichtigsten Ereignisse des Tages im Überblick

US-Präsident Donald Trump versetzt die USA gerade in Aufregung. | SAUL LOEB via Getty Images

Präsident Trump überlegt sich in aller Öffentlichkeit, in Zukunft auf Pressekonferenzen zu verzichten

Sein Sprecher Sean Spicer will derweil nicht sagen, ob der Ex-FBI-Direktor Comey abgehört wurde

James Comey lässt eine Anhörung vor dem US-Senat sausen

Seit Präsident Trump James Comey als FBI-Direktor gefeuert hat, scheinen sich die Ereignisse in den USA geradezu zu überschlagen. Auch am Freitag gab es einige Überraschungen und Skandale aus dem Weißen Haus. Das sind die wichtigsten vier Neuigkeiten des Tages im Überblick:

1. Trump will keine Presse im Weißen Haus

Donald Trump und die Journalisten sind sich bekanntlich spinnefeind. Trump wirft diesen vor, "Fake News" zu verbreiten. Nun droht der US-Präsident damit, die Medien in Zukunft einschränken zu wollen. In einem Interview mit der Fox News-Journalistin Jeanine Pirro sagte Trump, eine Möglichkeit wäre es, die täglichen Pressekonferenzen im Weißen Haus zu streichen:

NEW: In an interview with Judge Jeanine, Trump repeats his threat to cancel daily press briefings and won't comment on Spicer's future. pic.twitter.com/an0sXPllad — Yashar (@yashar) 12. Mai 2017

Jeanine Pirro reagierte empört: "Das meinen Sie nicht wirklich!" Donald Trump antwortete: "Ich denke, das ist eine gute Idee." Denn die Medien seien einfach zu feindselig.

Auch auf Twitter bestätigte Trump, vielleicht sei es das Beste, in Zukunft die Pressekonferenzen nicht mehr abzuhalten:

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Mai 2017

2. James Clapper widerspricht Trump

In den Showdown zwischen Trump und den von ihm gefeuerten Ex-Chef des FBI James Comey mischt sich eine weitere wichtige Figur ein: James Clapper war unter Obama Koordinator der Nachrichtendienste. Jetzt zweifelt er in aller Öffentlichkeit an Trumps Worten.

Der US-Präsident hat seit der Entlassung Comeys mehrmals betont, der Ex-FBI-Direktor habe ihm in der Vergangenheit zugesichert, das FBI ermittle nicht gegen ihn. Gegenüber dem Nachrichtensender MSNBC kritisierte Clapper diese Darstellung: "Ich fände das sehr widersprüchlich mit dem, was ich über James Comey weiß."

Trump hatte im an Comey adressierten Kündigungsschreiben betont, Comey habe ihm zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten zugesichert, gegen ihn persönlich würde nicht ermittelt. Trump wiederholte diese Aussage am Donnerstag in einem Interview mit NBC News.

Das FBI sowie der Geheimdienstausschuss des US-Kongresses ermitteln derzeit, ob und wenn ja wie Russland die US-Präsidentschaftswahlen 2016 beeinflußte und ob es Kontakte zu Trumps Wahlkampfteam gab.

3. James Comey weigert sich, vor Komitee des Senats auszusagen

Ein weiterer Knüller betraf ebenfalls den gefeuerten FBI-Direktor James Comey: Dieser hätte eigentlich am kommenden Dienstag vor einem Ausschuss des US-Senates, der die mutmaßliche Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahlen durch Russland untersucht, aussagen sollen.

Mark Warner, Senator der Demokratischen Partei aus dem Gliedstaat Virginia und Mitglied des Ausschusses, hatte Comey dazu eingeladen, vor dem Gremium auszusagen.

Doch am Freitag bestätigte Warner gegenüber dem Nachrichtensender MSNBC, dass es dazu nicht kommen wird.

Gegenüber dem Nachrichtensender CNN sagte Warner einige Zeit später: "Wir haben gerade vom Direktor [gemeint ist James Comey] erfahren, dass er es am Dienstag nicht schafft. Ich hoffe, dass wir einen Termin finden werden. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass der Kongress, und auch die Amerikaner die Sichtweise von Direktor Comey zu der ganzen Geschichte hören."

4. Sean Spicer mauert und mauert

Der Showdown zwischen Trump und dem Ex-FBI-Direktor James Comey ist derzeit das dominierende Thema in den US-Medien. Natürlich ließen es sich Journalisten nicht nehmen, an einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am Freitag nachzubohren.

Doch Trumps Pressesprecher Sean Spicer weigerte sich schlicht, auf Fragen zu dem brandheißen Thema einzugehen.

So fragt sich gerade ganz Amerika, ob Trump heimlich Gespräche mit Comey aufzeichnete, die er nun verwenden könnte, um den Ex-FBI-Direktor unter Druck zu setzen. Trump hatte etwas in diese Richtung in einem Tweet angedeutet. Er schrieb am Freitag auf Twitter:

"James Comey hofft besser darauf, dass es keine Aufzeichnungen von unseren Gesprächen gibt, bevor er damit beginnt, Vertrauliches an die Presse zu erzählen."

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Mai 2017

Einige US-Medien argumentierten darauf, mit dem Tweet drohe Trump Comey direkt. Auf die Twitter-Botschaft angesprochen, sagte Trumps Sprecher Spicer dann am Freitag: "Der Präsident hat dem nichts mehr hinzuzufügen."

Spicer, asked if Trump recorded Comey: “The president has nothing further to add on that” https://t.co/mhlDVShGY2 pic.twitter.com/sZKBRrqn28 — POLITICO (@politico) 12. Mai 2017

Das wiederholte er ganze drei Mal und war sichtlich genervt über die Fragen der Journalisten.

Er weigerte sich, näher auf den umstrittenen Tweet einzugehen, betonte aber, der Text sei keine Drohung. Spicer sagte: "Das ist keine Drohung, er [gemeint ist Donald Trump] hat schlicht Fakten wiedergegeben. Der Tweet spricht für sich selbst."

Und Spicer ließ keine Zweifel aufkommen, dass er das Thema schnell hinter sich bringen wollte. "Ich mache jetzt weiter", kündigte er an.