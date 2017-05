Spruch des Tages

"Ich suche nicht nach der Liebe."

Sharon Stone (59) ist Single - das heißt aber nicht, dass die Hollywood-Schönheit auf der Suche nach einem neuen Mann an ihrer Seite ist. Am Rande einer Veranstaltung in Beverly Hills verriet sie "Entertainment Tonight" auch die Gründe dafür: "Ich habe drei Kinder und das ist nicht gerade etwas, bei dem die Männer denken 'Ich will sie daten und der Daddy von drei Kindern sein'. Deshalb bin ich ein bisschen raus aus der Dating-Welt." Gleichzeitig bekräftigte sie aber auch, dass das vollkommen okay sei und dass ihr aufrichtige Liebe zu ihrer Familie wichtiger sei als eine vorgetäuschte Partnerschaft.

