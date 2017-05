Sophia Thomalla will nicht über ihre neue Beziehung sprechen – jetzt macht ein Fan dieses Foto

Sophia Thomalla wäre nicht Sophia Thomalla ohne den obligatorischen Rockstar an ihrer Seite. Nach Rammstein-Sänger Till Lindemann und Andy LaPlegua ist sie nun immer öfter mit Bush-Frontmann Gavin Rossdale zu sehen.

So nun auch im US-amerikanischen Atlanta, wo ein Fan von Rossdale die beiden fotografierte. Offenbar ohne zu merken, wen er da eigentlich vor der Linse hatte. So schrieb der Uploader des Fotos bei Twitter nur: "Danke, Gavin Rossdale, dass du mir ein Autogramm geschrieben hast, nachdem du vor dem Konzert mit deinem Hund spazieren warst.“

Thank you @GavinRossdale for signing an autograph for me after your dog walk tonight before your Atlanta concert pic.twitter.com/s1pIZAlgBD

— Paul (@Paulbb21) 11. Mai 2017