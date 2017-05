So wird der deutsch-polnische "Polizeiruf 110: Muttertag"

Bei ihrem dritten gemeinsamen Fall - "Polizeiruf 110: Muttertag" (14.5, 20:15 Uhr, das Erste) - verbringen Kommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und ihr Kollege Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) mehr Zeit miteinander, als ihnen lieb ist. Sie müssen sich sogar ein Bett teilen...

Darum geht's im Krimi

Eine Leiche wurde in der Nähe von Szczecin in einem bizarren Wald gefunden. Zeugen geben an, ein Auto mit deutschem Kennzeichen am Tatort gesehen zu haben. Vor Ort ermitteln Lenski und Raczek, dass es sich bei dem Toten um den polnischen Familienvater und Kleinunternehmer Janusz Kubiak handelt. Er soll ein enges Verhältnis zu Sabrina Uhl (Jennifer Krannich) gehabt haben, einer jungen Frau aus dem nahe gelegenen Wüsterow auf deutscher Seite. Als die junge Frau von ihrer Mutter als vermisst gemeldet wird, gerät ein Freund von Sabrina, Enrico Schoppe (Anton Spieker), unter Tatverdacht. Aber der junge Mann schweigt beharrlich - genau wie seine Mutter Heidi (Ulrike Krumbiegel).

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, aber dieser Krimi ist kein Pflichtprogramm. Der eher naheliegende Hintergrund des Mordfalls kommt den beiden Ermittlern erst relativ spät in den Sinn. Das könnte all jene Zuschauer irritieren, die miträtseln wollen. Denn je fantasievoller man konstruiert, umso falscher liegt man.

Sehenswert, obgleich nicht im ästhetischen Sinn, ist die Szenerie, in der der Krimi spielt. Wer würde angesichts dieser Tristesse und Perspektivlosigkeit keine düsteren Gedanken entwickeln. Nachdenklich macht auch die Geschichte um das schwarze Schaf des Dorfes. Fast alle gehen in seinem Fall immer vom schlimmsten aus. Nur seine Mutter hält zu ihm. Apropos, mit dem Muttertag, der in Deutschland am Sonntag ebenfalls gefeiert wird, hat der Krimi nicht wirklich etwas zu tun, mit Müttern dagegen schon.

Sahen die Sonntagskrimi-Fans vergangene Woche mit dem "Polizeiruf 110: Nachtsicht" einen Krimi-Thriller, ist es diesmal ein Krimi-Drama.