Shakira ist zurück: Ihr neues Album erscheint noch im Mai

Shakira (40) veröffentlicht ein neues Album - und das noch im Mai. Auf Instagram kündigte die Sängerin an, dass "El Dorado" am 26. Mai erscheinen wird. Dass Gold das Thema des Albums ist, zeigt sich nicht nur am Titel, sondern auch am Cover. Darauf sind Gesicht und Dekolleté der Kolumbianerin zu sehen, sowohl die Schrift, als auch ihr Top glänzt golden.

Die neuen Songs von Shakira gibt es hier

Aus "El Dorado", das aus spanischen und englischen Songs besteht, sind bereits zwei Singles erschienen: "Chantaje" (Feat. Maluma) und "Me Enamoré". Weitere Songs nahm sie dafür etwa gemeinsam mit Nicky Jam ("Perro Fiel") und Black M ("Comme Moi") auf.

Die Künstlerin hatte zuletzt 2014 das Album "Shakira" veröffentlicht. Die Lebensgefährtin von Fußball-Star Gerard Piqué (30) brachte im Januar 2013 und im Januar 2015 die beiden gemeinsamen Söhne Milan und Sasha zur Welt.