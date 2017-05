In diesem europäischen Land droht die Phalanx gegen die Rechtspopulisten als nächstes einzureißen

Die FPÖ könnte in Österreich in die Regierung kommen. | Anadolu Agency via Getty Images

In Österreich könnten die Rechtspopulisten an die Macht kommen

Das könnte auch die Achse FPÖ-AfD stärken

Eine sich reformierende, solidarische EU ist noch mehr in Gefahr

Ob in den Niederlanden im März oder jüngst in Frankreich: In verschiedenen europäischen Ländern konnten jüngst Moderate die Wahlen für sich entscheiden. Und so die Populisten von der Macht fern halten.

Nach der Brexit-Bombe und dem Trump-Triumph waren das willkommene Erleichterungen für viele.

Doch nun droht die nächste Gefahr von den Populisten und von rechts: Die rechtspopulistische FPÖ dürfte in Wien in die Regierung gelangen, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Die Partei kommt in Umfragen derzeit konstant auf 30 Prozent.

FPÖ in der Regierung

Deshalb zweifle in Wien derzeit niemand daran, dass die FPÖ in der nächsten Regierung sitzen werde. Auch, da eine Wiederauflage der großen Koalition als ausgeschlossen gelte, so die Zeitung.

Dabei könnte der Aufstieg der Rechtspopulisten auch auf Deutschland ausstrahlen: "Sollte es, was wahrscheinlich ist, zu Neuwahlen im Herbst kommen, würde der Wahlkampf zudem parallel zum deutschen verlaufen und die FPÖ-AfD-Achse verstärken."

Der im übrigen Europa bekannte Jung-Star Sebastian Kurz könnte der FPÖ den Weg zur Macht ebnen. Der 30-jährige Politiker der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) ist seit 2013 Außenminister und bei den Wählern beliebt.

Sebastian Kurz wird immer mächtiger

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dürfte er zum Parteichef der ÖVP sowie zum Spitzen- und Kanzlerkandidaten gekürt werden.

Kurz will an die Macht und ist zu einigem bereit: "Der wohl demnächst jüngste Kanzlerkandidat aller Zeiten hat keine großen Berührungsängste mehr mit den Rechtspopulisten und kann sich eine Koalition mit der FPÖ ohne Weiteres vorstellen", schreibt die "Süddeutsche Zeitung".

Immer wieder fällt Kurz durch eine harte Linie in der Flüchtlingspolitik auf und will Österreichs Grenzen besser verteidigen.

Die Integration d Flüchtlinge ist eine große Herausforderung. Wichtig, dass d #Integrationsgesetz heute im Ministerrat beschlossen wurde! pic.twitter.com/Q8RDLPHfSA — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 28. März 2017

Das mache ihn zum Kandidaten der Hardliner, nicht der Mitte, bilanziert die "Süddeutsche Zeitung".

Das seien keine guten Aussichten im Kampf für eine sich reformierende, solidarische EU.