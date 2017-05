Obdachlosenheim in Hauptquartier: Was Amazon macht, sollte anderen Firmen ein Beispiel sein

Das US-Unternehmen Amazon will gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation Mary's Place Obdachlosen in Seattle, Washington ein Zuhause geben.

Das für 2020 geplante Hauptquartier des Milliardenunternehmens wird sowohl Büroflächen des Unternehmens als auch Wohnraum für Obdachlose bieten.

Welcome home 😊 Learn more about @MarysPlaceWA and their new home in downtown Seattle https://t.co/miSC6gtOpv pic.twitter.com/XIpkOfW2JH

— Amazon News (@amazonnews) May 10, 2017