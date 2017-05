Netflix: Diese Serien- und Filmhits sind an diesem Wochenende neu dabei

Alle Highlights der Woche bei Netflix

Empfehlungen von Film- und Serienfans weltweit

isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor.

Und die Bewertung kommt von Film-Fans weltweit. Weiter unten kannst du mit einem Klick selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr zu den Streaming-Lieblingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Auf Netflix startet in dieser Woche mit „Anne with an E“ eine neue Dramaserie über ein kanadisches Waisenmädchen. Komödiantisch geht es dagegen in der 2. Staffel von „Master of None“ weiter. Im Animationsfilm „Sahara” verlieben sich zwei Schlangen ineinander. Die Dokumentation „Get Me Roger Stone“ wirft einen Blick hinter die Kulissen des Wahlkampfs von Donald Trump.

Im französischen Animationsfilm „Sahara“ verlieben sich zwei Schlangen aus verfeindeten Völkern. Ajar (gesprochen von Omar Sy) der seine Familie von Sandschlangen verlassen hat, trifft in der Wüste auf die schöne grüne Schlangenprinzessin Eva. Zwischen beiden entsteht eine zarte Romanze, als Eva (Louane Emera) von einem Stamm Tuaregs entführt wird. Zusammen mit seinen Freunden Scorpion (Franck Gastambide) Pitt und Schlange Gary (Vincent Lacoste) macht sich Ajar zu einer gefährlichen Rettungsmission auf. (Mit Omar Sy, Louane Emera)

Die Dokumentation „Get me Roger Stone“ erzählt die Geschichte des titelgebenden Mannes, der unter anderem Donald Trumps Wahl zum 45. US-Präsidenten maßgeblich geprägt hat. In einzelnen Kapiteln widmet sich des Regisseur-Trio Dylan Bank, Daniel DiMauro und Morgan Pehme den Hintergründen der „Stones Regeln“ wie zum Beispiel: „Gib nichts zu, streite alles ab, starte einen Gegenangriff.“ Schon früh hatte Stone den Plan, Donald Trump mit diesen Regeln politisch ganz weit nach vorne zu bringen. (Mit Dylan Bank, Daniel DiMauro)

In der kanadischen Drama-Serie „Anne with an E“ kämpft das Waisenmädchen Anne um einen eigenen Platz in der Welt. Nachdem sie den Großteil ihrer Kindheit in verschiedenen Heimen verbracht hat kommt Anne mit 13 Jahren durch einen zur Bauernfamilie die eigentlich einen wollten einen Jungen für die Landwirtschaft wollten. Anne nimmt die Herausforderung jedoch an und kommt so ihrem Traum von Familie und Geborgenheit immer näher. Die Serie basiert auf dem Roman Anne of Green Gables von Lucy Maud Montgomery aus dem Jahr 1908. (Mit Amybeth McNulty, Aymeric Jett Montaz)

Auf der Suche nach beruflicher Anerkennung in New York stolpert Schauspieler Dev (Aziz Ansari) in eine kritische Phase seines Lebens. Obgleich er vom großen Ruhm geträumt hat, war der indisch-stämmige Schauspieler bis jetzt nur in ein paar Werbeclips zu sehen. Kaum hat er die 30 passiert, muss sich Dev außerdem existenziellen Fragen um sein Privatleben stellen. Die Comedy-Serie stammt aus der Feder von Regisseur James Ponsoldt. (Mit Aziz Ansari, Noël Wells)

