Gestern Abend wurden in Berlin die Duftstars verliehen. Dabei stach eine Promi-Dame auf dem roten Teppich besonders hervor, Schauspielerin Mariella Ahrens (48, "Prinzessin Maleen"). Sie erschien in einer enganliegenden, nudefarbenen Traumkreation des italienischen Modelabels Elisabetta Franchi, die mit unzähligen Pailletten besetzt war. Durchbrochen wurden diese von mehreren Bahnen aus Mesh, die am gesamten Kleid entlangliefen und besonders das Dekolleté des TV-Stars schön in Szene setzten.

Um von der Robe nicht abzulenken, entschied sich die 48-Jährige für schlichte Accessoires. Sie setzte auf eine silberne Clutch und eine maskuline Uhr, ebenfalls in Silber. Ihre Haare trug Ahrens gelockt, was dem Glamour-Look eine verspielte Note gab. Apropos Glamour: Auch ihr Make-up war ein Hingucker. Sie betonte ihre Augen mit schwarzem Kajal und setzte mit Lipgloss in zartem Pfirsich Akzente.

