Kate Hudson: Erster Pärchenauftritt mit ihrem Freund Danny Fujikawa

Geschafft: Schauspielerin Kate Hudson (38, "Deepwater Horizon") und ihr Freund Danny Fujikawa haben ihren ersten gemeinsamen Red Carpet Auftritt absolviert und sich endlich als Pärchen geoutet. Die beiden kamen zur Premiere von "Snatched", der neuen Komödie von Hudsons Mutter Goldie Hawn (71), und turtelten vor den Fotographen was das Zeug hielt - zärtliche Küsse inklusive! Schon kurz vor der Veranstaltung postete die 38-Jährige einen Videoclip bei Snapchat, während sich ihr Beau fertig machte.

Im Hintergrund hört man sie sagen: "Baby, du siehst so gut aus". Hudson und der Sänger und Gitarrist Fujikawa waren erstmals zusammen im März in L.A. beim Mittagessen gesichtet worden, kurz darauf sah man sie gemeinsam in New York. Der Musiker passt übrigens hervorragend ins Beuteschema der Fablectics-Gründerin: Sieben Jahre lang war sie mit dem Black-Crowes-Sänger Chris Robinson verheiratet, aus der ihr Sohn Ryder Robinson hervorging. Außerdem war sie mit Muse-Sänger Matthew Bellamy verlobt, mit dem sie ebenfalls einen Sohn hat.

