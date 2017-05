Intimes Kuschelfoto: Was läuft da zwischen Nicki Minaj und Rapper Nas?

Bahnt sich hier etwa eine neue Promi-Romanze an? Nicki Minaj (34, "No Frauds") postete am Mittwoch ein gemeinsames Foto mit Rap-Legende Nas (43), auf dem die beiden ziemlich vertraut aussehen. Sie sitzen in einem New Yorker Restaurant, Nas hat seinen Arm um die Musikerin geschlungen und lehnt mit der Stirn an ihrem Kopf. Minaj schmiegt sich mit geschlossenen Augen an ihn.

"Nur Könige erkennen Königinnen. Glückwunsch, Nas", kommentierte die Rapperin den intimen Schnappschuss. Auch Nas veröffentlichte dasselbe Foto auf seinem Instagram-Account. Die Fans rätseln derweil: Läuft da was zwischen den beiden Musikgrößen? Oder planen die beiden nur eine gemeinsame Kollaboration? 2012 haben sie schon einmal eine gemeinsame Single mit dem Titel "Right By My Side" herausgebracht, im dazugehörigen Video küssen sie sich sogar. Die Chemie zwischen den beiden scheint also definitiv zu stimmen...

