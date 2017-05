Gigi Hadid bleibt Markenbotschafterin von Tommy Hilfiger

Gigi Hadid (22) und Tommy Hilfiger setzen ihren Erfolgskurs fort: Das US-Unternehmen verlängert seinen Vertrag mit dem Model um zwei weitere Saisons. Damit bleibt die 22-Jährige die globale Markenbotenschafterin im Womenswear- und Accessoire-Bereich des Modelabels. "Gigi ist eine Kraft in der Modebranche und das ultimative Tommy Girl", schwärmte der Designer höchstpersönlich. Zudem lobte er ihre bodenständige Art und betonte, dass er sich freue, weitere "Tommy x Gigi"-Kollektionen mit ihr zu entwerfen.

Hilfiger arbeitete in den vergangenen Jahren zwar schon mit zahlreichen Stars wie etwa Beyoncé, Naomi Campbell oder Zooey Deschanel zusammen - doch Gigi war die erste, die aktiv am Designprozess beteiligt war. "Mit Tommy Hilfiger zu arbeiten, ist wie ein wahrgewordener Traum, ich liebe die Marke und bin schon mein ganzes Leben lang Fan. Die Kollaboration war für mich eine inspirierende und tolle Einführung in die Designwelt", so Hadid.