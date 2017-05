So hat der Freund von "Avenger"-Star Emily Van Camp um ihre Hand angehalten

Gratulation an Emily VanCamp (31, "The First Avenger: Civil War"): Ihr langjähriger Freund Josh Bowman (29) hat um ihre Hand angehalten. Die Schauspielerin verkündete die Verlobung bei Instagram, wo sie ein süßes Foto von sich postete, auf dem sie ihre Hände vors Gesicht hält. Darauf gut zu erkennen: Ihr hübscher Verlobungsring. Den Post versah sie mit einem Herz-Emoji.

Die Fans der Schauspielerin waren mehr als begeistert. "Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid ein tolles Paar, ich freue mich sehr für euch", schrieb eine Userin. Ein anderer Fan wünschte dem Paar ein "wundervolles Leben mit viel Liebe und Lachen". Bowman und VanCamp lernten sich am Set der US-Dramaserie "Revenge" kennen und lieben und sind seit knapp fünf Jahren ein Paar.