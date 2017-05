Freiburg - Ingolstadt im Live-Stream: 33. Spieltag der Bundesliga online sehen, so geht's

Freiburg gegen Ingolstadt - und acht weitere Spiele stehen am Samstag an

Anstoß ist in der Ersten Bundesliga um 15.30 Uhr

Freiburg - Ingolstadt im Live-Stream: Zwei Jahre lang ist der FCI in der Bundesliga - jetzt könnte seine Zeit bald vorbei sein. Am Sonntag jedoch spielt die oberbayerische Mannschaft in Freiburg nochmals erstklassig.

Acht weitere Spiele werden ebenfalls um 15.30 Uhr angestoßen. Denn an den letzten beiden Spieltagen der Saison gehen alle Mannschaften gleichzeitig auf das Feld. Das ist Tradition - und soll einen fairen Wettbewerb bis zum Schluss sicherstellen.

Denn gerade zum Ende der Saison kann jedes Tor entscheidend sein - und zwar für die verschiedensten Mannschaften in der Bundesliga.

Bundesliga-Spiel im Live-Stream sehen, so geht's

Die Konferenzschaltung ist daher an diesem Tag vermutlich besonders beliebt.

Der Pay-Anbieter Sky hat die Exklusiv-Rechte, um die Fußballspiele der Bundesliga zu zeigen. Diese Übertragungen können Abonnenten oder Nutzer eines Sky-Select-Tickets am Samstag im Fernsehen sowie im Internet sehen.

Sky Sport 1 berichtet über die Erste Bundesliga ab 13.30 Uhr in der Samstagskonferenz, die anderen Sender übertragen die einzelnen Fußball-Duelle ab 15.15 Uhr. Die Live-Streams finden Fußball-Fans auf dem Portal Sky Go:

→ Die Live-Streams zu den Spielen in der Ersten Bundesliga

Eine kostenlose Alternative ist das Radio. Zum Beispiel überträgt das Online-Radio Sport1.fm am Samstag auch das Spiel der Ersten Bundesliga.

→ Hier könnt ihr die Erste Bundesliga im Audio-Live-Stream hören

Der 33. Spieltag in der Bundesliga

Neun Spiele werden am 33. Spieltag gleichzeitig in der Ersten Bundesliga ausgetragen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr:

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln

FC Schalke 04 - Hamburger SV

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg - Borussia Dortmund

SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC

Sport-Club Freiburg - FC Ingolstadt 04

RB Leipzig - FC Bayern München

→ Die Tabelle der Ersten Bundesliga

Die Fußball-Highlights in der "Sportschau"

Am Samstagabend sehen Fans die Highlight der Spiele ab 18.00 Uhr in der ARD-"Sportschau". Diese gibt es im kostenlosen Live-Stream auf der Seite der ARD.

