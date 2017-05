"Fluch der Karibik 5": Johnny Depp bestens gelaunt bei der Premiere

Lange dauert es nicht mehr bis "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" - der fünfte Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe - in den deutschen Kinos startet. Zwei Wochen vorher feierte das Piratenabenteuer nun am Donnerstag im Disneyland von Shanghai große Welterstaufführung. Das war nicht nur für den Film, sondern auch für China eine Premiere. Denn zum ersten Mal wurde ein großer Hollywood-Film in dem asiatischen Land vorgestellt. Dies ließen sich natürlich auch die großen Stars der erfolgreichen Piratenfilmreihe nicht entgehen.

Zahlreiche Fans hatten sich am roten Teppich versammelt, um dort einen exklusiven Blick auf Johnny Depp (53), Orlando Bloom (40), Javier Bardem (48) und Co. zu erhaschen. Vor allem Depp ließ es sich als Lieblingscharakter Captain Jack Sparrow nicht entgehen, ausgiebig Autogramme zu geben, Selfies zu schießen und Faxen zu machen - wie zahlreiche Posts auf sozialen Netzwerken wie Instagram beweisen.

Von den Krisen der letzten Zeit keine Spur.

In "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" gerät Captain Jack Sparrow (Depp) mit seinem Todfeind Captain Salazar (Bardem) aneinander. In Deutschland startet der Film am 25. Mai 2017.