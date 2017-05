Estelle von Schweden: Die Rock'n'Roll-Prinzessin

In dieser royalen Familie steckt ordentlich Rock'n'Roll. Prinzessin Victoria (39) und Prinz Daniel von Schweden (43) besuchten in Stockholm gemeinsam mit Töchterchen Estelle (5) ein Konzert der US-Hardrocker von Kiss ("Kiss Rocks Vegas"). Und die Kleinste war dabei anscheinend der größte Fan. Die Fünfjährige war für das Konzert nicht nur lässig in Jeans und Jeansjacke gekleidet, sondern auch im Gesicht ganz Kiss-like mit einem schwarzen Stern geschminkt.

Klar, dass da ein Foto fürs Familienalbum mit Paul "The Starchild" Stanley, Gene "The Demon" Simmons, Tommy "The Spaceman" Thayer und Eric "The Catman" Singer nicht fehlen durfte. Den coolen Schnappschuss der Royals mit der Band teilte das schwedische Rockmagazin "Rocksverige" auf seiner Facebook-Seite und titelte passend dazu: "Rock and Royal Roll!"

Hier können Sie die Blu-ray "Kiss rocks Vegas" bestellen