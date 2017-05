Diese Tipps machen Ihre Smartphone-Fotos besser

Das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus besitzen eine richtig gute Kamera. Oft steht gelungenen Selfies, Landschaftsaufnahmen und mehr daher nur der eigentliche Benutzer im Weg, der vielleicht gar nicht alle Funktionen und Tricks kennt, um aus einem Foto das Beste herauszuholen. Dem will Apple nun eine Reihe simpler Tutorials entgegensetzen, die auf einer eigenen Website und teilweise auch bei Youtube veröffentlicht worden sind. Besonders schön an der Sache ist, dass viele der Tipps nicht nur für Nutzer der neuesten iPhones nützlich sind, sondern für alle User.

Hobby-Fotografen erfahren unter anderem wie eine lebhafte Nachtaufnahme ohne Blitz gelingt, wie extreme Nahaufnahmen gut aussehen, oder auch wie einfach sich eigentlich ein großartiges Porträt knipsen lässt. Natürlich dürfen Tipps für ein gutes Selfie nicht fehlen. Einsteiger erfahren hier etwa auch erstmals etwas über die "Goldene Stunde" - jene kurze Zeit direkt nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang, zu der das weichere Tageslicht Fotos mit einer ganz besonderen Atmosphäre versieht.