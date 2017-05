Daniela Katzenberger feiert ersten Hochzeitstag im TV

Rund zweieinhalb Millionen Menschen sahen live, wie sich Daniela Katzenberger (30, "Eine Tussi speckt ab") und Lucas Cordalis (49) im Juni 2016 das Jawort gaben. Dass RTL II da am 5. Juni mit "Daniela und Lucas - Der Erste Hochzeitstag" auch ein einstündiges Special über die beiden Turteltäubchen bringt, das ist schon fast Ehrensache. Ab 19 Uhr wird der Sender nicht nur die schönsten Momente der Trauung zeigen, die Katze und ihr Lucas werden die zauberhaften Ausschnitte auch kommentieren.

In einem rund elf Kilogramm schweren Traumkleid schritt Katzenberger in einem Meer aus Kerzen und Blumen am 4. Juni 2016 einen pinkfarbenen Teppich entlang. Zu den Klängen von Paul Potts' "Ave Maria" und zu "Angels" von Lucas' Schwester Kiki erlebte das Paar eine TV-Traumhochzeit, die Fans am 5. Juni noch einmal in Auszügen verfolgen können. Töchterchen Sophia hatte damals übrigens ihren ersten großen Auftritt und überbrachte ihren Eltern im Arm von Brautmama Iris die funkelnden Trauringe.

