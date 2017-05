Auf diesem Bild seht ihr einen deutschen Spitzenpolitiker - erratet ihr, welchen?

Ein rotes Barett auf dem Kopf, die Augen gucken in die Kamera, ein adrettes Lächeln - auf diesem Foto ist ein deutscher Spitzenpolitiker zu sehen: der bayerische Finanzminister Markus Söder.



Söder teilte das Bild Anfang Mai auf seiner Facebook-Seite. Es zeigt ihn in seiner Zeit beim Transportbataillon 270 in Nürnberg, wo der CSU-Politiker seinen Wehrdienst leistete.

Der CSU Politiker verteidigt mit seinem Foto die Bundeswehr

Er postete das Bild mit dem Kommentar: “Wir stehen zu unserer Bundeswehr. Sie leistet großartige Arbeit für unser Land. Viele junge Männer und Frauen setzen ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel, um unsere Werte zu schützen”, schreibt Söder.

“Sie verdienen unseren Respekt. Daher dürfen jüngste Diskussionen nicht zu einer allgemeinen Kritik an der Bundeswehr führen. Einzelfälle müssen immer geklärt werden, aber es darf nicht zur Verallgemeinerung führen.”

Markus Söders peinlicher Spargel-Post

Söder sitzt seit 1994 für die CSU im bayerischen Landtag, seit fast vier Jahren ist er Finanzminister im Freistaat. In der Politik sorgt der CSUler mit kontroversen Äußerungen wie “Kruzifix statt Kopftuch” oder Forderungen nach einem klaren Blasphemie-Verbot des öfteren für Irritationen.

Das schafft er auch auf seinem Facebook-Kanal. Ende April zum Beispiel postete er ein Bild von seinem Dinner: Spargel mit fränkischer Bratwurst.

Dazu schrieb er: “Heute Abend Start in die Spargelsaison: Ich mag am liebsten Spargel mit fränkischen Bratwürsten. Schön ist, dass es Spargel nicht das ganze Jahr gibt. So freue ich mich immer auf die Spargelzeit. Spargel wächst sehr gut in Franken.”

Der Spott der Netz-Gemeinde ließ natürlich nicht lange auf sich warten.

Wie der Politiker in seiner Jugend aussah, seht ihr oben im Video.

