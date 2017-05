Amazon Prime: Diese Serien- und Filmhits sind dieses Wochenende neu dabei

Alle Highlights der Woche bei Amazon

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Auf Amazon gibt es ab dieser Woche einige der größten Kinoerfolge des letzten Jahres zu sehen. Darunter sind: Das Weltraumabenteuer „Passengers” mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen, außerdem die Live-Action-Verfilmung von „Assassin's Creed” und das Piloten-Drama „Sully”. In neuen Folgen erzählt außerdem die Serie „The Path” von einem jungen Pärchen (Aaron Paull und Michelle Monaghan), das sich einer dubiosen Sekte anschließt.

In der US-amerikanischen Serie „The Path“ gerät ein junges Paar in die Fänge einer dubiosen Sekte. Eddie Cleary (Aaron Paul) verspürt nach einer Reihe von Fehltritten den Wunsch nach einer radikalen Veränderung und schließt sich zusammen mit seiner Frau Sarah (Michelle Monaghan) einer neuen Glaubensgemeinschaft an. Anführer Cal Roberts (Hugh Dancy) hat den so genannten Meyerismus ins Leben gerufen, doch hinter seiner charismatischen Fassade verbirgt sich ein düsteres Geheimnis. (Mit Aaron Paul, Michelle Monaghan)

In diesem Science-Fiction-Abenteuer werden die zwei Raumschiff-Passagiere Jim (Chris Pratt) und Aurora (Jennifer Lawrence) zur Schlüsselfiguren für das Überleben der ganzen Besatzung. Beide wachen 90 Jahre vor der geplanten Ankunft ihres Passagier-Raumschiffs aus dem Kälteschlaf auf. Als sie sich gerade damit abfinden wollen, dass sie die Ankunft am Ziel nicht erleben zu werden, geschehen unerwartete Ereignisse, die klarmachen: Es war vielleicht doch kein Zufall, dass sie geweckt wurden. (Mit Jennifer Lawrence, Chris Pratt)

Nur wenige Videospielreihen haben über die letzten Jahre so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie „Assassin’s Creed“. Nun wird die komplexe Abenteuer-Geschichte in einen Film gebannt: Callum Lynch ( Michael Fassbender ) ist durch ein genetisches Experiment mit dem Wissen seiner Vorfahren in Kontakt getreten. Einer davon, Aguilar de Nerha war im Spanien des 15. Jahrhunderts Assassine. Callum muss das gewonnene Wissen nun nutzen um einen mächtigen Templerorden in der Gegenwart auszuschalten. (Mit Michael Fassbender, Marion Cotillard)

Die Notlandung eines Passagierflugzeugs auf dem Hudson River macht den in die Jahre gekommenen Piloten Chesley „Sully” Sullenberger (Tom Hanks) zum Volkshelden. Doch Ermittlungen werfen ihm vor, dass die Wasserlandung unnötig war. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie die Glaubwürdigkeit eines Mannes, der zahlreichen Menschen das Leben gerettet hat, durch statistische Analysen und Ermittlungen der Behörden immer mehr ins Wanken gerät. (Mit Tom Hanks, Anna Gunn)

