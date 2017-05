Über die Gründe des US-Präsidenten, den FBI-Chef James Comey zu entlassen, wurde viel spekuliert. Jetzt äußert sich ein Mitarbeiter des Weißen Hauses gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters über die Motive Donald Trumps.

Dem Reuters-Bericht nach war ein Auftritt Comeys vor einem Ausschuss des US-Senats am 3. Mai der Grund. Dabei sollte es um den Umgang des FBI-Chefs mit derE-Mail-Affäre um die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gehen.

Der FBI-Chef hatte kurz vor der Wahl öffentlich gemacht, dass die Behörde gegen Clinton ermittelt. Ihre Umfragewerte stürzten daraufhin ab. Clinton warf Comey später vor, sie um den Wahlsieg gebracht zu haben.

Trump, der Generalbundesanwalt Jeff Sessions und der stellvertretende Generalbundesanwalt Rod Rosenstein wollten von Comey darüber informiert werden, was er dem Senat mitteilen werde - doch der weigerte sich.

FBI-Chef James Comey erfuhr aus dem Fernsehen von seiner Entlassung

Das soll zu viel für Trump gewesen sein. Sein Ärger auf den FBI-Direktor soll sich bereits über Monate aufgebaut haben. Die endgültige Entscheidung für den Rausschmiss soll der US-Präsident nach Comeys Weigerung getroffen haben.

"Es vermittelte den Eindruck, dass er nicht länger in der Lage war, seinen Pflichten nachzukommen", sagte die Quelle im Weißen Haus.

Obwohl Comey Trumps zum Wahlsieg verholfen hatte, war er kein Anhänger des US-Präsidenten. Ein namentlich nicht genannter früherer Berater Trumps sagte Reuters über Comey: "Er bereute, was er Clinton angetan hatte - aber nicht, was er Trump antat."



Nach dem Rausschmiss des FBI-Chefs fordern Demonstranten vor dem Weißen Haus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Trump nahm Comey übel, dass er ihn nie öffentlich entlastet hatte, als es um die Ermittlungen des FBI zu möglichen Kontakten zwischen Trumps Wahlkampagne und der russischen Regierung ging. Comeys Weigerung habe Trump bestätigt, dass er in dem FBI-Chef einen Gegner habe.

Trump hatte den FBI-Direktor am Dienstag überraschend entlassen. Er ist damit seit Richard Nixon der erste, der einen hochrangigen Vertreter der Strafverfolgung gefeuert hat, während dieser eine Ermittlung mit Verbindungen zum Weißen Haus leitete.

Das Weiße Haus gab als Grund für den Rauswurf an, dass das öffentliche Vertrauen in das FBI durch Comeys Umgang mit der E-Mail-Affäre erschüttert sei. Das schrieb auch Trump auf Twitter.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Mai 2017