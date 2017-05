Nach dem Tod seiner Frau will der Mann sterben - dann findet er etwas in einem Pizzakarton

Nach dem frühen Tod seiner Frau war der 59-jährige Dennis Krust untröstlich und fand im Leben keinen Sinn mehr. Vor einem Jahr war seine Frau nach glücklicher Ehe an Krebs gestorben. Seither machte ihm nichts mehr Freude und er fühlte sich einsam und kraftlos.

Eines Abends ging der New Yorker in seine Stammpizzeria Alberts Pizza und bestellte dort eine Pizza zum Mitnehmen.

Als er den Pizzakarton öffnete, erlebte er eine Überraschung

Als ihm gesagt wurde, die Bestellung ginge aufs Haus, bedankte er sich erfreut und ging mit der Pizza nach Hause. Dort allerdings erlebte er eine große Überraschung, als er den Pizzakarton öffnete.

Die Innenseite des Pappdeckels war liebevoll bemalt und es fand sich eine Botschaft an ihn: “Bleib stark!”, stand dort geschrieben.

Tatsächlich waren das genau die Worte, die seine Frau in ihren letzten Lebensmonaten immer wieder zu Krust gesagt hatte.

Du hast mein Leben verwandelt

Der Witwer war so gerührt, dass er einen emotionalen Brief an den anonymen Spender schrieb. Diesen Brief überreichte er dem Besitzer von Alberts Pizza.

Was genau in seinem Brief gestanden hat, seht ihr im Video oben.

(mm)