Neue Umfrage: CDU überholt SPD in Nordrhein-Westfalen | Thilo Schmuelgen / Reuters

Für die SPD bahnt sich in Nordrhein-Westfalen ein weiterer Rückschlag an: Laut einer Umfrage von Sat.1 und YouGov hat die CDU die SPD in der Wählergunst überholt. Die CDU kommt im bevölkerungsreichsten Bundesland demnach auf 31 Prozent, die Sozialdemokraten auf lediglich 30 Prozent.

Die SPD hat 6 Prozentpunkte zur letzten YouGov-Umfrage vor zwei Wochen verloren, die CDU kann 4 Prozentpunkte zulegen. Die AfD und die FDP liegen bei 9 Prozent. Die Linke kommt auf 8 Prozent, die Grünen auf 7.

Laut einer anderen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Insa von Dienstag liegt die SPD jedoch noch vor der CDU. Demnach steht die derzeit stärkste Partei in NRW bei 33, die christdemokratischen Herausforderer bei 30 Prozent.

(ll)