Neue Bilder aufgetaucht: So könnte das neue iPhone aussehen

Auf der ganzen Welt freuen sich Apple-Fans auf den Herbst: Im September soll endlich das neue iPhone vorgestellt werden.

Und wie immer, wenn der Tech-Gigant kurz davor ist, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, sprießen die Gerüchte wie Pilze aus dem Boden.

Der neueste Leak kommt von einem Informanten, der sich in den sozialen Netzwerken Onleaks nennt. Steve Hemmerstoffer, wie er im wirklichen Leben heißt, behauptet jetzt, er habe Originaldaten von Grafiken des neuen iPhones erhalten.

So, this is it... I guess... #iPhone8 renders + 360° video + size (based upon factory CAD) on behalf of @GearIndia https://t.co/cbggACbCh0 pic.twitter.com/FgNsoQfqRb

— OnLeaks (@OnLeaks) 9 May 2017