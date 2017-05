Was Deutschland aus den Hackerattacken auf Emmanuel Macron lernen kann | Getty

Emmanuel Macron, der neue Präsident der Franzosen, wurde bestohlen.

Hacker hatten versucht die französischen Wahlen am vergangenen Wochenende zu beeinflussen, indem sie Tausende von E-Mails im Internet öffentlich machten, die von Macrons Wahlkampfteam gestohlen worden waren.

Am Montag sagte Macrons leitender IT-Beauftragter Mounir Mahjoubi im französischen Radio, dass die Angreifer den Inhalt von fünf E-Mail Postfächern gestohlen hatten. Unter anderem auch von dem des Schatzmeisters des Wahlkampfteams.

Fake news du compte offshore : L'ultime tentative de la fachosphere sous influence. MLP la candidate 4chan/JV.com/Sputnik/RT. https://t.co/UDFmLZu4Xz — Mounir Mahjoubi (@mounir) 4. Mai 2017

Mahjoubi beschrieb einen Angriff, der durch eine E-Mail stattfand, die angeblich von einer eigenen Pressereferentin gesendet wurde. In der Mail stand: "Einige Empfehlungen, für wenn du mit der Presse sprichst. Lade die Dateien im Anhang herunter".

Die Dateien enthielten Malware, aber der Angriff schlug fehl, da die Ausdrucksweise der Hacker zu trocken war. "Sie schreibt uns niemals auf diese Weise", erklärte Mahjoubi.

Frankreich und Deutschland bereit zum Gegenangriff gegen Russland

Majhoubi führte weiter aus, dass die gestohlenen Dateien "Witze, zehntausende von Lieferantenrechnungen, Organisation von Veranstaltungen", aber "keine Geheimnisse" enthielten. Sie hätten zudem auch "gefälschte E-Mails" und "Informationen, die wir selbst als Vergeltungsmaßnahmen für Phishing-Versuche versendet haben" enthalten.

Frankreichs Netzsicherheitsbehörde, die ANSSI, Staatsanwälte und die Polizei in Paris untersuchen nun, wer hinter dem Angriff steckt.

Im Verdacht steht Russland, welches bereits beschuldigt wurde, zu einem früheren Zeitpunkt im Wahlkampf versucht zu haben, Macron zu hacken. Aurelien Lechevallier, Macrons außenpolitische Berater, sagte der Nachrichtenwebseite Politico, dass Frankreich in Zukunft gegen solche Angriffe zurückschlagen werde.

"Wir werden eine Vergeltungsdoktrin haben, wenn es sich um russische Cyberattacken oder andere Angriffe handelt", sagte er.

Auch Hans-Georg Maaßen, Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sagte letzte Woche, dass Deutschland sich auf einen möglichen Gegenschlag gegen Hacker vorbereite. "Es ist notwendig, dass wir in der Lage sind, diese Server zu vernichten, sodass sie nicht dazu verwendet werden können, um Angriffe auszuführen", sagte Maaßen.

Europa bereitet den Gegenangriff gegen Russland vor

Der “EUobserver” sprach mit zwei US-Netzsicherheitsexperten, die sagten, dass die Art und Weise wie Mahjoubi die Angriffe gehandhabt hat, Lehren für deutsche oder andere politische Parteien in Europa enthält.

Dimitri Sirota, der CEO der New Yorker Firma BigID, sagte, Mahjoubi habe klug gehandelt, indem er "Lärm" zu den wirklichen Informationen, die in seinen Systemen verfügbar waren, hinzugefügt habe.

"Das Erstellen von Scheindateien ist schlau, da es einem die Möglichkeit gibt, die Spur der Hacker nachzuverfolgen und den 'Leaker' zu diskreditieren", sagte er. Mahjoubi habe scheinbar auch "Honigtöpfe" - gefälschte Ziele, die dazu konzipiert sind, Angriffe auf sich zu ziehen und die Daten enthalten, die den Angreifer preisgeben, benutzt.

Sirota fügte hinzu, dass die politischen Parteien in Europa sich künftig an ähnliche Angriffe, wie den auf Macron, gewöhnen müssten - besonders an das sogenannte “Phishing”, bei dem mit gefälschten Websites oder E-Mails versucht wird, Passwörter von Personen zu stehlen.

Aleksandr Yampolskiy, der Chef des in New York ansässigen Unternehmens SecurityScorecard, lobte ebenfalls die Methoden von Macrons IT-Beauftragtem Mahjoubi. "Man will die Kosten vom Verteidiger zum Angreifer verschieben", sagte Yampolskiy. "Man kann die Türen offen lassen, aber sobald sie eingedrungen sind, wissen sie nicht, welche Dokumente echt und welche gefälscht sind."

"Wenn du gefälschte Dollarnoten mit Echten mischst und nur du weißt, welche die echten sind, wird es für den Angreifer teurer herauszufinden, welche er abgreifen soll", sagte Yampolsky.

Die Parteien in Deutschland sollten sich deshalb auch schützen, indem sie weitere Domainnamen im Internet registrieren, die ihren eigenen ähnlich sind. So könnten diese Domains nicht mehr von Hackern für Phishing-Attacken verwendet werden.

Sicherheitsexperten warnen vor Attacken auf Russland

Angesichts des Mangels an Gewissheit, wer die Attacken auf Macrons E-Mail-Server tatsächlich ausgeführt habe, empfahlen die Experten Sirota und Yampolskiy den EU-Ländern Zurückhaltung.

Das Gerede über einen Gegenschlag gegen Russland oder andere Verdächtige sei voreilig. “Die Menge an Beweisen, die man braucht, um in die Offensive gehen zu können, müsste erheblich sein", warnte Sirota.

"Sofern man sich nicht absolut sicher ist, ist es für ein Land sehr riskant, das zu tun", stellte er klar. Auch Yampolskiy sagte, dass der Ansatz eines "Gegen-Hackerangriffs" zu gefährlich sei. Dieser könnte nichts erreichen und einen Cyber-Krieg auslösen.

“Das Zerstören von ausländischen Server”, sagte er, “kann nicht garantieren, dass die gestohlenen Informationen nicht kopiert und auch anderswo gespeichert wurden.” Wenn man Server in ausländischen Ländern angreife, dann müsse man sichergehen, dass man nicht im Glashaus sitzt.

Zum Schluss hatte Yampolskiy auch noch einen eher zynischen Rat an Politiker in der EU, die sich vor Hackerangriffen fürchteten. "Wenn du nichts falsch gemacht hast, dann hast du nichts zu verbergen", sagte er.

Ein schwacher Trost, auch für den bestohlenen Emmanuel Macron.

Dieser Artikel erschien zuerst im EUObserver.